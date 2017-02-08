اعلام القوات: موكب جثمان والدة جعجع ينطلق غدا من جونية الى مثواها الاخير في بشري on February 8, 2017

اعلنت الدائرة الاعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان اليوم، أن “موكب جثمان والدة رئيس حزب القوات ماري حبيب جعجع ينطلق غدا الخميس عند الساعة التاسعة والنصف صباحا من مستشفى سيدة لبنان في جونية، حيث يلاقيه حشد من القوات في كسروان – الفتوح، ثم يتوقف الموكب خلال طريقه الى بشري في عدة مناطق، البداية في جبيل حيث تلاقيه الحشود بدعوة من منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، ثم يتوقف في محطات أخرى في كفرحزير – عبدين – حصرون – بزعون – بقرقاشا – بقاعكفرا – وصولا الى مدخل مدينة بشري”.

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