جعجع تلقى اتصالات تعزية من عون والحريري وسياسيين وروحيين وهيئات on February 7, 2017

تلقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اتصالات تعزية بوفاة والدته ماري حبيب جعجع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الرئيس تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، السفيرين المصري نزيه النجاري والكويتي عبد العال القناعي، النواب: اسطفان الدويهي، فادي كرم، وشانت جنجنيان، قائد الجيش العماد جان قهوجي، الوزيرين السابقين: اللواء أشرف ريفي وجو سركيس، النائب السابق منصور البون، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، راعي أبرشية جبل لبنان للسريان الارثوذكس المطران جورج صليبا، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، رئيس حركة التغيير ايلي محفوض، إضافة الى شخصيات ديبلوماسية، دينية، إعلامية وفنية.

برقيات

كما وصلت الى معراب برقيات تعزية من: وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، المستشار الاعلامي للرئيس مسعود بارزاني كفاح محمود كريم، السيدة نازك رفيق الحريري، رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، المندوب الدائم للبنان لدى الأونيسكو السفير الدكتور خليل كرم، ومسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الآشوري العالمي غسان يونان.

استقبالات

الى ذلك، استقبل جعجع في معراب وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، رئيس حركة الأرض طلال الدويهي، والسيد ميشال مكتف.

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