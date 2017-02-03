الجيش: مواعيد الاختبارات للمرشحين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين on February 3, 2017

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، “عن مواعيد إجراء الاختبارات الخطية والعملية للمرشحين المقبولة طلباتهم، للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين (أطباء، صيادلة، مهندسين وموسيقيين) لمصلحة الجيش، وذلك في مجمع الحدث – مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية، وفقا لما يأتي:

– اختبار اللغة الأجنبية (فرنسي أو إنكليزي)، بتاريخ 5/2/2017 اعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00.

– اختبار الاختصاص(خطي)، بتاريخ 11/2/2017 اعتبارا من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 15.00.

– اختصاص (عملي أو شفهي) اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من التنفيذ، على أن يتم إبلاغ المرشحين عن هذه التواريخ وتوقيت الاختبارات على عاتق اللجنة الفاحصة العامة”.

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