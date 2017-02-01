الرياشي: لاحظت تأييدا كبيرا لما نقوم به من تغييرات على صعيد الاعلام on February 1, 2017

اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي خلال استقباله المواطنين من دون موعد مسبق بعد ظهر اليوم، في مكتبه في وزارة الاعلام، ان “الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع الى هواجس المواطنين وطلباتهم، بغية تلبيتها قدر المستطاع”.

اضاف: “من الممكن تكرار هذا اليوم مرة كل شهر، للاخذ بطلبات وحاجات الناس، مع العلم ان بعضهم لا يطلب اي أمر، انما يأتي لايصال أمر ما او فكرة ما”.

وردا على سؤال عن آراء الناس قال: “لاحظت تأييدا كبيرا لما نقوم به من تغييرات على صعيد الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وحمايته ومحاولة انقاذه من خلال الدولة. والبعض كان لديه مطالب خدماتية ولا احد يستمع اليه، وبالطبع سأحاول تلبية العديد من الطلبات مع الزملاء الوزراء ومع غير الوزراء”.

وحول فصل عدد من الاعلاميين الجدد من وسيلة اعلامية مكتوبة، قال: “حتى الان لم يتم الاتصال بي، الا انني سأكون على رأس المتدخلين لانهاء الموضوع، واحب ان اضيف اننا نقوم بإنجاز قانون جديد لنقابة المحررين بالتعاون مع النقابة”.

وختم: “اما بالنسبة للاعلاميين، فلا مانع من لقائهم خاصة انني التقي بهم كل يوم”.

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