اقليم الشوف الكتائبي رفض اقامة المدينة الصناعية في الجليلية اقليم الخروب on February 1, 2017

رفض اقليم الشوف الكتائبي، ب-“شدة إقامة مدينة صناعية في بلدة الجليلية في منطقة اقليم الخروب”، معتبرا انها “مشروع تهجيري جديد للمسيحيين من الجبل في أيام السلم، ومن شأنها أن تغير وجه المنطقة الديموغرافي والبيئي والسياحي، ويترتب عليها مخاطر عديدة”، مبديا خشيته “من تحول تلك المنطقة الطبيعية والجميلة الخلابة الى بؤرة للتلوث ومصدرا للأضرار الملوثة للبيئة والمياه الجوفية”.

ودعا الاقليم في بيان، إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة المحامي جوزف عيد، الى “استبدال هذا المشروع والإستثمار بمشروع آخر له طابع زراعي وسياحي”، مشيرا الى ان “موقع بلدة بكيفا بالقرب من الجليلية ليس سوى مثال على انشاء مشاريع زراعية ناجحة ومفيدة”، متخوفا من أن “تتحول المنطقة الى مكان لتواجد اليد العاملة الغريبة فيها وليس من أبناء المنطقة”.

وطالب “وزير البيئة طارق الخطيب ابن المنطقة الى التدخل والعمل على حماية المنطقة وابعاد التلوث عنها”، داعيا “الرهبانية المخلصية كونها صاحبة الأرض الى التمهل جيدا وعدم الموافقة على المشروع”، مناشدا “الأهالي التمسك والتشبث بأرضهم وأرزاقهم وعدم التفريط بها مهما كانت التحديات، ايمانا منهم بمبدأ لبنان الرسالة والعيش الواحد والمشترك”.

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