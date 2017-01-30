الصراف: «المسيحي متكل على الله ثم على المسلم للدفاع عنه» on January 30, 2017

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف دائرة الاوقاف الاسلامية – عكار في مركزها في حلبا، حيث كان في استقباله رئيس الدائرة الشيخ مالك جديدة وعدد من المشايخ والأب نايف اسطفان ممثلا المطران باسيليوس منصور وفاعليات وأعضاء من مجلس الأوقاف وبيت الزكاة ورؤساء البلديات واتحاد البلديات ومخاتير ورؤساء جمعيات.

وألقى الشيخ جديدة كلمة اشاد فيها بمزايا الصراف وحرصه على الدولة.

بدوره، اعتبر الصراف أن «هذه الدار ترمز الى الوحدة والعيش الواحد، المسيحي اليوم متكل على الله أولا ثم على العسكري المسلم للدفاع عنه، وهذا يرمز الى كثير من المعاني نحن أضعناها، ولو اختلفنا فالواجب بقاء الاحترام بيننا».

وتحدث الصراف عن «الانسجام بين الأطراف داخل المجلس النيابي»، مستشهدا بدفاع عنه بعض القرارات التي يأخذها الرئيس الحريري، علما أنه من فريق سياسي آخر.

الانباء ـ أحمد منصور

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