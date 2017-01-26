نقيب المحررين: منع شارل ايوب من العودة الى لبنان مناف للاصول القضائية on January 26, 2017

صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون البيان الآتي: “من خلال متابعة نقابة المحررين لقضية الزميل الاستاذ شارل أيوب ناشر جريدة “الديار” ومنعه من العودة الى لبنان بسبب دعوى قضائية ضده، وهذا امر مناف للاصول القضائية كون الاستاذ شارل أيوب اعلن استعداده للمثول امام هيئة قضائية في بلده واستعداده للمثول امام القضاء في امارة دبي وهو يتعهد خطيا حضور الجلسات في دبي، رغم ان القضية المطروحة حصلت على الاراضي اللبنانية والقضاء اللبناني هو من يتابعها، وان تتحول الدعوى الى لبنان، او على الاقل ابلاغ القضاء اللبناني من قبل القضاء في امارة دبي موضوع الدعوى ضد الاستاذ شارل أيوب لمعالجتها بدلا من اعطائه تأشيرة دخول الى امارة دبي واستدراجه الى تحقيقات من دون ابلاغه مسبقا وفق المادة 322 من ميثاق جنيف لمنظمة العدل الدولية والتي تقضي بإبلاغ السلطات القضائية في اي بلد موضوع الشكوى، كي يتسنى للمدعى عليه حق الدفاع عن النفس، وهو امر مقدس الا اذا كانت هناك خلفيات ودوافع سياسية للقضية”.

التعليقات