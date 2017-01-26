نقابة المهندسين وزعت جوائز عن افضل المشاريع البحثية الصناعية LIRA on January 26, 2017

نظمت نقابة المهندسين في بيروت حفل توزيع جوائز عن أفضل المشاريع البحثية الصناعية المعروضة في كل اختصاص، بناء على معايير علمية ضمن برنامج “انجازات البحوث الصناعية اللبنانية LIRA”، الذي يشرف عليه جمعية الصناعيين، ووزارة الصناعة، ومجلس البحوث العلمية CNSR، وبرعاية اتحاد المهندسين اللبنانيين.

ووزع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب الجوائز المادية على الفائزين، في حضور أمين سر نقابة المهندسين مصطفى فواز وأمينة المال ميشلين وهبي ورئيس الفرع الرابع المهندسين الكهرباء الاستشاريين محمد حيدر، وعضو مجلس ميشال متى.

وفاز كل من المهندسين:توفيق الشامي، نجاح الولي، خالد طلال البخاري، رغيد قاسم، فاتن محمد سلمان، ريم علي ياسين، انطوان جرجس، نجيب صليبا، غسان فاخر، فريدي وارتابديان، ابراهيم خوام، هيثم دبوق، محمد غملوش، يوسف ناصر.

وكان المعرض والمنتدى تضمن معرضا للمشاريع الابداعية والابتكارات في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، التي نفذها الخريجون والباحثون من الجامعات العشرة الاعضاء في برنامج بما فيها المشاريع التي ساهم في دعمها مصرف لبنان.

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