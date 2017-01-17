جدول اعمال الجلسة التشريعية: 73 بندا من بينها افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتعديل قانون الايجارات وزيادة غلاء المعيشة on January 17, 2017

وزعت دوائر مجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستنطلق يومي الاربعاء والخميس قبل الظهر وبعده، وتضمن الآتي:

1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 78: طلب الموافقة على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال.

2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 204: طلب الموافقة على انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 202: طلب الموافقة على ابرام بروتوكول ناغوتا بشان الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي.

4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 632: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار.

5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 635: طلب الموافقة على ابرام الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور.

6 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 939: تعديل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 234 تاريخ 10/1/2000 (تنظيم مهنة الوسطة المالية ).

7 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1239: تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري).

8 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1413: اضافة فقرة الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (للرسوم والعلاوات البلدية).

9 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1650: تعديل الفقرة الاولى من المادة 9 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004.

10 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936: تعديل المواد 41 و48 و86 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني ).

11 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2465: تعديل الفقرة 6 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) والمتعلق باعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال.

12 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2522: الاجازة بابرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية.

13 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2718: الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشر من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية.

14 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7521: اضافة بند الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل ).

15 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7522: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (irena).

16 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7961: تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

17 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8076: اضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته ( الضريبة على القيمة المضافة).

18 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9355: اعفاء الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية.

19 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9433: تنظيم مهنة النفساني في لبنان.

20 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10287: تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان.

21 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10857: طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول.

22 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266: يتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته.

23 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12062: فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها للادارات ذات الموازات الملحقة.

24 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15620: تنظيم مهنة تقويم النطق.

25 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2719: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية.

26 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2720: طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

27 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4075: فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ الاشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.

28 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي اجريت في العام 2008 وفقا للمرسوم رقم /537/ تاريخ 18/7/2007 لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.

29 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 (التنظيم المدني ).

30 – اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.

31 – اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

23- اقتراح القانون الرامي الى نقل قرية “البداوي” الى قضاء طرابلس.

33 – اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق والجهات المانحة من الضريبة على القيمة المضافة.

34 – اقتراح القانون الرامي الى تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية.

35 – اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة سندا للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

36 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب).

37 – اقتراح القانون الرامي الى الحق في الوصول الى المعلومات,

38 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة “هـ” من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002.

39 – اقتراح القانون الرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية.

40 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الايجارات.

41 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10/ من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل.

42 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 والمتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية.

43 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) المعدلة بالقانون رقم 176 تاريخ 29/8/2011.

44 – اقتراح القانون الرامي الى اجراء مباراة محصورة لمرة واحدة لملء الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية وملاك الديوان الاداري التابع للمحكمة الاستئنافية الدرزية العليا.

45 – اقتراح القانون الرامي الى انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل.

46 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 (قانون القضاء العدلي ).

47 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون 160/92 على ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من اول شباط 2012 المقدم من النائبين روبير غانم وياسين جابر بتاريخ 4/4/2014.

48 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ضم المنتدبين الى كهرباء لبنان من كهرباء القاديشا الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، المقدم من النائب نديم الجميل بتاريخ 7/4/2014.

49 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجراء مباراة مفتوحة لتعيين اساتذة تعليم ثانوي واشراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية في هذه المباراة، المقدم من النواب هاني قبيسي، خالد الضاهر، علي فياض وعلي بزي بتاريخ 7/4/2014.

50 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند “ثانيا” من المادة 9 من القانون رقم 717/98، المقدم من النائب علي فياض بتاريخ 23/4/2014.

51 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية 60/88، المقدم من النائب حكمت ديب بتاريخ 10/5/2014.,

52 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم التحرش الجنسي والاساءة العنصرية، المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ 14/5/2014.

53 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583 في 23 نيسان سنة 2004 الرامي الى امكانية افراز عقارات انشىء عليها ابنية مخالفة (موازنة عام 2004 ) المقدم من النائب بهية الحريري بتاريخ 19/5/2014.

54 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم، المقدم من النواب الان عون، علي عمار، عبد اللطيف الزين، طوني ابو خاطر، اسطفان الدويهي، غسان مخيبر، خالد ضاهر، علي بزي، ونديم الجميل، بتاريخ 4/5/2014.

55 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة جديدة على المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 المقدم من النائب انطوان زهرا تاريخ 16/9/2014.

56 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008 المقدم من النائب انطوان زهرا بتاريخ 29/9/2014.

57 -اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء الجامعات الخاصة في لبنان التي تقدم لكوادرها التعليمية والادارية وموظفيها وابنائهم اعفاءات من الاقساط الجامعية والبدلات الاستئنافية من ضريبة الرواتب والاجور على هذه المنافع العينية، المقدم من النائب علي بزي بتاريخ 29/10/2014.

58 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استفادة مسرحي الدفاع المدني من احكام القانون رقم 289/2014 تاريخ 30/4/2014 المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 10/12/2014.

59 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة الى القانون رقم 287 الصادر بتاريخ 8/5/2014 المتعلق بعمال غب الطلب لدى مؤسسة كهرباء لبنان العمال الذين كانوا في الخدمة بين تاريخي 2/8/2011 و28/2/2014 المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 10/12/2014.

60 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل قانون السير بتاريخ 22/10/2012 رقم 243، المقدم من النائب سيرج طور سركيسيان بتاريخ 16/3/2015.

61 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء بعض البلديات من بعض الموجبات المستحقة عليها نتيجة خدمات النظافة، المقدم من النائب سامي الجميل بتاريخ 23/9/2015.

62 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين من مدنيين وعسكريين في القطاع العام، المقدم من النائب فريد مكاري بتاريخ 29/10/2015.

63 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعلان وقف العمل بقانون الايجارات تاريخ 8/5/2015، المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 30/12/2015.

64 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 (اعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من كل منهم المقدم من النائب عاصم قانصوه بتاريخ 12/1/2016.

65- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طالبي تبديل جوازات السفر المجددة خطيا من كافة الرسوم المقدم من النائب شانت جنجنيان بتاريخ 20/1/2016,

66- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة عن كل الاعوام 2011 – 2012 – 2013 – 2014 و 2015، المقدم من النواب احمد فتفت، نعمة الله ابي نصر، كاظم الخير، انطوان زهرا وهاني قبيسي، بتاريخ 21/1/2016.

67- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية المقدم من النائب فادي الاعور، بتاريخ 23/3/2016.

68 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 قانون البلديات المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ 11/4/2016.

69- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية المقدم من النائب ياسين جابر بتاريخ 9/5/2016.

70- اقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل المادة 10 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ( قانون البلديات) المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 16/6/2016.

71- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/1/1998 المقدم من النواب محمد الحجار، خالد زهرمان، علاء الدين ترو، عباس هاشم، علي بزي، علي خريس، ياسين جابر،انطوان سعد بتاريخ 26/8/2016.

72- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى المقدم من النواب نعمة الله ابي نصر، محمد الحجار، مروان حمادة، عباس هاشم، اغوب بقرادونيان، غسان مخيبر، ايلي عون ، حكمت ديب ونبيل نقولا، بتاريخ 19/10/2016.

73- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والمؤسسة الدولية للتنمية المقدم من النواب بهية الحريري، معين المرعبي، علي فياض، ايوب حميد، سيمون ابي رميا، خالد زهرمان، وجورج عدوان بتاريخ 19/10/2016.

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