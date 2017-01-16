جعجع عرض مع بون الأوضاع في لبنان والمنطقة واتصل بالشامسي معزيا on January 16, 2017

عرض رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، مع السفير الفرنسي ايمانويل بون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.

الى ذلك، اتصل جعجع بسفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان سعادة حمد سعيد الشامسي، معزيا بالضحايا الاماراتيين الذين سقطوا في قندهار.

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