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» ناشطو طلعت ريحتكم انتقلوا من المطار إلى ساحة الكولا
ناشطو طلعت ريحتكم انتقلوا من المطار إلى ساحة الكولا
on January 15, 2017
افيد أن ناشطين من حملة “طلعت ريحتكم”، وصلوا إلى ساحة الكولا، المحطة الثانية من تحركهم الاحتجاجي على قتل طيور النورس، بعد محطة أولى نفذوها عصر اليوم داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، للمطالبة بإغلاق مطمر الكوستا برافا تحت شعار “لسلامة الطيران كش المطمر”.
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