علماء جبل عامل: الاعدامات في البحرين ستفاقم الأزمة السياسية on January 15, 2017

– استنكر “تجمع علماء جبل عامل”، في بيان، إعدام الشبان البحرانيين الثلاثة، معتبرا انهم كانوا “معتقلين سياسيا بتهم قد لفقت ضدهم، وبأدلة واهية، حسب ما وصفتها مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون الدكتورة أجنيس كالامارد”.

ووصف قرار الإعدام بأنه سياسي و”مصداق جديد على مظلومية الشعب البحريني الأعزل، وتواطؤ الأنظمة العربية والمجتمع الدولي مع النظام البحريني على مصادرة حقوق هذا الشعب القانونية والمدنية، وفرض حالة من الإرهاب والقمع وصولا إلى القتل الممنهج في السجون بالتعذيب ومن ثم بالإعدام”.

ورأى “ان هذه الجريمة البشعة بحق ثلاثة شبان نعتبرهم شهداء مظلومين، ستفاقم الأزمة السياسية في البحرين، وتطيح بأي فرصة لإيجاد حلول جذرية لها، وسوف تقود البلاد نحو مستقبل مجهول يهدد الاستقرار في البحرين والمنطقة كلها”.

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