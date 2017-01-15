العثور على سلحفاة معمرة نافقة على جزيرة عبدالوهاب في الميناء on January 15, 2017

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس محمد سيف، أن عناصر مركز رصد الحياة البحرية وسلامة الشواطىء في جمعية كشاف البيئة في لبنان، عثروا على سلحفاة معمرة من فصيلة (careta careta) نافقة على جزيرة البقر “عبدالوهاب”، في مدينة الميناء.

وأشار أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي إلى “ان هذه الحالات تتكرر على شاطىء مدينة الميناء في طرابلس”، داعيا الصيادين والادارات المختصة، لا سيما وزارة البيئة الى “الاهتمام اكثر بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض”، لافتا الى “ان كشاف البيئة تقوم بحملات مستمرة للتوعية على أهمية حمايتها، لا سيما بين الصيادين وطلاب المدارس”.

وأسف عبوشي ل “أن الوضع البيئي في لبنان الى مزيد من التدهور بسبب غياب الوعي العام، وانعدام ثقافة الوعي البيئي، التي تغيب من اولويات الدولة، وغياب حس المواطنة عند الناس، والعمل الإجرامي بحق طيور النورس في الكوستا برافا والتعدي على الأملاك البحرية في الرملة البيضاء وغيرها من ماكن، خير دليل على ذلك”.

وقال: “للبيئة حق على كل انسان، ويجب ان نبذل كل الجهود من أجل تخفيف هذا التدهور، من خلال قواعد اخلاقية وقانونية تلزم الجميع بها، من اجل العيش في لبنان بمستوى حضاري وبيئة سليمة ومستدامة”.

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