تيار المستقبل تقبل التعازي بونوس في البيال on January 12, 2017

تقبل تيار “المستقبل” وكتلته النيابية وعائلة النائب الراحل بدر ونوس التعازي بوفاته في قاعة البيال.

ومن المعزين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وفد من “حزب الله” ضم النائبين علي عمار ونواف الموسوي، النواب: محمد قباني، عاطف مجدلاني، باسم الشاب، زياد القادري، أنطوان زهرة، جوزيف معلوف، شانت جنجنيان، النواب السابقون غنوة جلول، مصطفى هاشم ومحمد الأمين عيتاني، الوزير السابق حسن منيمنة، رئيس جهاز الأمن العسكري العميد محمود الأسمر، نائب رئيس تيار “المستقبل” الوزير السابق باسم السبع، الامين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، رئيس تجمع سائقي النقل البري بسام طليس، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والامانة العامة والمكتب التنفيذي ووفود من منسقيات وقطاعات التيار.

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