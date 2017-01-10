نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع:الانتخابات التكميلية للمجلس التنفيذي في 31 الحالي on January 10, 2017

دعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، “هيئتها العامة الى اجراء انتخابات تكميلية لمجلسها التنفيذي (6 اعضاء)، وذلك يوم الثلثاء في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي، الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، وذلك في قصر الاونيسكو، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس ان يتقدم بترشيحه من امانة سر النقابة حتى السابع والعشرين من شهر كانون الثاني”.

وأشار البيان الى أنه “في حال لم يتوفر النصاب القانوني تدعو النقابة الى اجراء الانتخابات بمن حضر بعد اسبوع من هذا التاريخ في الموعد والمكان نفسيهما”.

وذكرت النقابة بالمستندات الواجب ارفاقها بطلب الترشيح وهي صورة هوية مع سجل عدلي لم يمر شهر على صدوره.

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