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تأجيل اللقاء الحواري في بيت المحامي غدا بسبب وفاة ميشال ليان
on January 10, 2017
أعلن الصليب الاحمر اللبناني، في بيان اليوم، انه بسبب وفاة نقيب المحامين السابق الأستاذ ميشال ليان، تم تأجيل اللقاء الحواري الذي دعا إليه بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت حول قانون “إدارة مخاطر الكوارث”، الذي كان مقررا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء في بيت المحامي في المتحف، إلى موعد يحدد لاحقا.
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