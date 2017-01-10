الدائرة الإعلامية في القوات اسفت للتحريض المتعمد: نستميت في الدفاع عن حلفائنا on January 10, 2017

اسفت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في بيان، “للتحريض المتعمد الذي دأب عليه أحد المواقع الإلكترونية ضد القوات اللبنانية وآخر فصوله المقارنة، نقلا عن عضو بارز في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، بين السيد حسن نصر الله الذي يتمسك بحلفائه ورئيس القوات سمير جعجع الذي لم يقم بالشيء نفسه مع الكتائب وفق الموقع المذكور”.

واعتبرت الدائرة الإعلامية أن “القوات ليست الطرف الذي يشكل الحكومة. كما أنها كانت معنية بتثبيت حضورها داخل الحكومة في ظل المواجهة المنهجية التي تعرضت لها في محاولة معروفة للقاصي والداني من أجل تحجيمها، فضلا عن أن دفاعها عن مشاركة الوزير ميشال فرعون في الحكومة في ظل محاولات استبعاده عنها، أكبر دليل أن القوات تستميت في الدفاع عن حلفائها”.

وأكدت الدائرة أن “القوات والكتائب تناضلان في سبيل قضية واحدة”، مذكرة ب “مواقفها السابقة لجهة انها لم تضع اي فيتو، لا على الكتائب ولا على غيره”.

التعليقات