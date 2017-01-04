قوى الامن :استقدمنا 6 شاحنات رمول وفلشناها في الشوارع التي تسربت إليها الزيوت على جسر نهر الموت on January 4, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي: “إلحاقا لبلاغها السابق المتعلق بانقلاب شاحنة على جسر نهر الموت وتسرب مادة الزيت منها في المنطقة ومعالجة عناصر قوى الامن لتلك البقعة في حينه، فإن بعض المواقع الاخبارية تواصل بث أخبار مغلوطة تتعلق بحقيقة ما حصل زاعمة عدم وجود قوى الامن في المحلة.



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لذلك فإن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تؤكد أن عناصر مفرزة سير الجديدة عملت اعتبارا من لحظة وقوع الحادث منتصف ليل أمس وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم 4/01/2017 بحضور قائمقام المتن، حيث جرى استقدام 6 شاحنات من الرمول وفلشها في الشوارع التي تسربت إليها الزيوت، وقامت دوريات من مفرزة طوارىء الجديدة ودراجون من مفرزة سير الجديدة بتوجيه وارشاد المواطنين.فإقتضى التوضيح”.