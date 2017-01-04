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بشرى الدويهي تعود ليلا من اسطنبول

on January 4, 2017

 

بشرى الدويهي

بشرى الدويهي

 أفادت “الوكالة الوطنية ”  أن الجريحة في اعتداء اسطنبول بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي تعود إلى لبنان عند منتصف الليل، حيث سيتم نقلها الى احد مستشفيات بيروت للمتابعة.

يذكر أن بشرى الدويهي  (23 سنة)  ابنة النائب اسطفان الدويهي اصيبت بـ 3 طلقات في اعتداء اسطنبول، الاولى في صدرها والثانية في رئتها والثالثة في الكبد. وأفادت معلومات أنها خضعت لعملية جراحية في مستشفى “OKMAYDANI” ووضعها شبه مستقر, كما وافيد ان  حالتها الصحية مستقرة .

وكان الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، أعلن  لدى وصوله إلى صالون الشرف في المطار أنه “من الممكن أن تصل الجريحة بشرى الدويهي كريمة النائب اسطفان الدويهي، خلال 48 ساعة، إلى بيروت، لمتابعة علاجها، وذلك تبعا لوضعها الصحي”.

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