بشرى الدويهي تعود ليلا من اسطنبول

أفادت “الوكالة الوطنية ” أن الجريحة في اعتداء اسطنبول بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي تعود إلى لبنان عند منتصف الليل، حيث سيتم نقلها الى احد مستشفيات بيروت للمتابعة.

يذكر أن بشرى الدويهي (23 سنة) ابنة النائب اسطفان الدويهي اصيبت بـ 3 طلقات في اعتداء اسطنبول، الاولى في صدرها والثانية في رئتها والثالثة في الكبد. وأفادت معلومات أنها خضعت لعملية جراحية في مستشفى “OKMAYDANI” ووضعها شبه مستقر, كما وافيد ان حالتها الصحية مستقرة .