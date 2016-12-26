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وزارة العمل السعودية تعاقب فندقا أعلن عن وظيفة لـ”اللبنانيين” فقط

on December 26, 2016

مفخرة اخرى للبنانيين.. فقد أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأحد، ضبط منشأة أعلنت عن فرصة وظيفية قيادية لوافد (لبناني) بالرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه نظرًا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من جنسية عربية، فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على حسب المصدر السعودي. المنشأة.
وأضاف المصدر أن الوزارة تحققت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتّخذت الإجراءات النظامية بحقها.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معًا للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل أكّد قبل أيام، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع فندق أعلن عن وظيفة شاغرة للبنانيين فقط، وجاء ذلك تفاعلًا مع تغريدات نشرها عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إعلان الفندق عن وظيفة مدير فرع لأحد فروعه، مشترطًا أن يكون المتقدم من الجنسية اللبنانية.

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