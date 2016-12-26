وزارة العمل السعودية تعاقب فندقا أعلن عن وظيفة لـ”اللبنانيين” فقط on December 26, 2016

مفخرة اخرى للبنانيين.. فقد أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأحد، ضبط منشأة أعلنت عن فرصة وظيفية قيادية لوافد (لبناني) بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه نظرًا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من جنسية عربية، فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على حسب المصدر السعودي. المنشأة.

وأضاف المصدر أن الوزارة تحققت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتّخذت الإجراءات النظامية بحقها.



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