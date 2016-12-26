مبيض لـ فيصل كرامي: ممارستك لـ”الدجل السياسي” فاقت حدود الوصف on December 26, 2016

رد عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” هيثم مبيض، على الوزير السابق فيصل كرامي، ببيان، اتهم فيه كرامي بأنه “يتخذ من إقرار البيان الوزاري بـ”حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة” منصة لكيل الاتهامات والافتراءات الباطلة بحقنا، والتي تستحق أن نضع النقاط على حروفها”.

وقال في النقطة الأولى “إن “تيار المستقبل” لم يخض يوما “حربا سياسية أو انتخابية” ضد المقاومة، بل كان من الداعمين لها في وجه العدو الإسرائيلي، إلا أن “تيار المستقبل” كان ولا يزال ضد أن يتحول مشروع من كان يمثل المقاومة آنذاك، من مقاومة العدو الإسرائيلي إلى مقاومة اللبنانيين وحقهم في بناء الدولة القادرة والعادلة، كما كان ولا يزال ضد توجيه بندقية المقاومة إلى صدور اللبنانيين والسوريين، كما حصل في 7 أيار، إلا إذا كنت يا معالي الوزير تبصم لحلفائك بأنه كان “يوما مجيدا”، وكما يحصل في سوريا اليوم، إلا إذا كنت يا معالي الوزير تعتبر أن التورط في قتل الشعب السوري وتهجيره من القصير وإبادته في حلب المنكوبة هو “عمل شريف”.

وأضاف ثانيا: “كنا نأمل يا معالي الوزير، لو كنت معنا في السنوات الماضية، تنطق بالحق ضد الويلات التي تقول إنها “شلت البلاد وعطلت المؤسسات وأوقعت القتلى والجرحى وألحقت اضرارا بالغة في الحياة الاقتصادية والمعيشية”، لكنك للأسف ارتضيت أن تكون في موقع الدفاع عمن تسبب بهذه الويلات، وزيرا برتبة “شاهد زور” في الحكومة التي أفقدت البلد مناعته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأشرفت على 20 جولة عنف في طرابلس الحبيبة”.

وسأله: “كيف يمكن أن تتهم اليوم الرئيس الحريري بـ”الخطاب التحريضي والحروب العبثية”، وأنت نفسك من كنت تشيد به، إثر زيارتك له في “بيت الوسط” قبل أشهر حين أثنيت على جهوده في “إطفاء نار الفتنة ولم الشمل وترطيب الأجواء” و”حلحلة الازمات في لبنان”؟”.

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