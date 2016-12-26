السنيورة لن يحضر جلسات مناقشة البيان الوزاري on December 26, 2016

وطنية – اعلن المكتب الإعلامي لرئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان “ان الرئيس السنيورة وبسبب التزامات سابقة اضطرته للوجود خارج البلاد فإنه لن يكون موجودا في لبنان أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكن الرئيس السنيورة يؤكد انه يمنح الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري كامل ثقته، ويتمنى لها التوفيق الكامل في أعمالها ومهامها وهو سيكون مع كامل أعضاء كتلة المستقبل النيابية الى جانبها داعمين ومؤيدين لها”.

كما يؤكد الرئيس السنيورة انه يتطلع الى “ان تبذل الحكومة خلال ولايتها كل الجهد اللازم من اجل تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وستعمل على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين بأفضل وجه”.

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