هبة المساعدات للجيش بند أساسي في زيارة عون السعودية on December 25, 2016

أبلغت مصادر وزارية رفيعة «السياسة» أن موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني، سيكون بنداً أساسياً في محادثات رئيس الجمهورية ميشال عون لدى زيارته إلى المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل، حيث سيفاتح الرئيس عون القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بموضوع هبة الأربعة مليارات دولار للجيش والقوى الأمنية، والتمني على المملكة إعادة النظر في موقفها السابق، بما يمهد لإعادة الاعتبار لهذه الهبة، كبادرة حسن نية تقدمها المملكة للعهد الجديد بعد تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري.

وأشارت المعلومات إلى أن اختيار الرئيس عون السعودية كأول محطة خارجية له، في مواجهة الضغوطات التي تعرّض لها من جانب حلفاء النظامين السوري والإيراني في لبنان لإلغاء هذه الزيارة أو تأجيلها في الوقت الراهن، يعكس حرص لبنان على إعادة الاعتبار إلى العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة، وسعيه إلى أن تكون علاقاته مع هذه الدول على أفضل ما يرام، وبالتالي فإن لدى الرئيس عون والحكومة اللبنانية أملاً كبيراً في أن تعود الرياض عن قرارها وتعيد الاعتبار إلى هبة المليارات الأربعة في وقت قريب.

وأكدت أوساط وزارية بارزة لـ«السياسة»، ارتياحها للاتصال الذي أجراه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برئيس الحكومة سعد الحريري، مشيرة إلى أنه مؤشر إيجابي على حرص المملكة على الانفتاح على العهد الجديد وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الحريرية.

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