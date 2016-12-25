مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيون لبنان ليوم الأحد في 25/12/2016 on December 25, 2016

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

أجواء الميلاد المجيد تعم البلاد، وانفراجات تمهد لانطلاقة مريحة للعهد، وللحكومة التي أتاحت، برشاقة إقرار بيانها الوزاري، التمهيد لنيل ثقة وازنة متوقعة الأسبوع المقبل في ختام الجلسات النيابية على مدى ثلاثة أيام بدءا من الثلاثاء المقبل، ليبقى قانون الانتخابات النيابية موضع تشاور ومناقشة لبلورة صيغة تتيح التوصل لقانون عادل يحظى بموافقة الجميع.

واليوم استعاد الصرح البطريركي رمزية المشهد الاحتفالي الميلادي، بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بتقبل التهاني الى جانب البطريرك الراعي بعد خلوة بينهما. وبعد حضوره القداس للمناسبة بمشاركة ممثلين عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية أطلق سلسلة مواقف، وشدد على تحقيق الانتصارات وملء الفراغات بالانجازات، والسلطة بالأشخاص والكفاءات وبكل ما يلزم، من أجل تحقيق أمنيات اللبنانيين.

البطريرك الراعي توجه لرئيس الجمهورية بالقول: يجب أن يكون عهدكم عهد رفع الظلمات، وان الوطن بحاجة إلى مصالحة وطنية شاملة.

وفي حال الطقس، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع ضباب على المرتفعات، مع درجات حرارة باردة صباحا، ترتفع بشكل بسيط خلال النهار مع أمطار تشتد غزارتها خلال الليل، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة، ويرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج وتقارب الثماني مئة متر. وأوصت قوى الأمن الداخلي العابرين من وإلى البقاع، باستقلال سيارات رباعية الدفع مجهزة بسلاسل معدنية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

ميلاد مجيد…

أجواء ميلادية تكللها الثلوج والأمطار، في مشهد خير يتمنى اللبنانيون أن تترسخ مفاعيله فتحل بردا وسلاما على قلوبهم.

في موسم الميلاد قداديس في طول لبنان وعرضه. وعظات تدعو إلى اعتماد لغة المحبة والسلام، وبث طمأنينة يوفرها جيش لا يأبه لموجات برد وثلوج من الحدود إلى الحدود، وقوى أمنية تؤمن الأجواء الهادئة للمحتفلين بالأعياد.

ببركة الأعياد يشق البيان الوزاري طريقه إلى النواب، تمهيدا لجلسات المجلس النيابي المقررة الأسبوع المقبل، حيث يفترض أن تحصل “حكومة استعادة الثقة” على الثقة قبل عيد رأس السنة.

هذه السرعة في تحديد موعد الجلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، شاءها الرئيس نبيه بري من باب الحرص على عدم تضييع الوقت- على ما أوضح- إذ أنه لا بد من الاستفادة من كل دقيقة لتكون الحكومة منتجة، وعلى قدر المسؤولية الملقاة عليها من جراء حجم المهمات التي تنتظرها، وفي مقدمها التوصل إلى قانون انتخاب جديد وعصري بدل بقاء قانون الستين.

الحكومة المنتجة التي يريدها الرئيس بري، تطرق إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في بكركي، حيث أكد أن عملها سيكون على خطى سريعة غير متسرعة، قائلا في الوقت نفسه: اننا سنعمل بكل جهد لكي نحقق الانتصارات ونملأ الفراغات بالكفاءات.

هذا في لبنان، أما في خارجه وتحديدا في الكيان الصهيوني، فقد استفاق الإسرائيليون على حريق كبير في محطة لتكرير النفط في منطقة حساسة بحيفا، من دون الإعلان عن أسبابه، ما دفع سلطات الاحتلال إلى طلب عدم مغادرة المستوطنين منازلهم، في ظل حالة الفزع التي سادت الكيان.

أما روسيا فقد شهدت كارثة جوية، تمثلت بتحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من تسعين شخصا في البحر الأسود، بينما كانت في طريقها إلى سوريا وعلى متنها فرقة موسيقية. هذه الحادثة الناجمة عن مشكلة تقنية في الطائرة، دفعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعلان الحداد في روسيا غدا.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

في عيد الميلاد المجيد، آمال كثيرة وتحديات كبيرة.

آمال بسياسة تجمع ولا تفرق، بعالم خال من الحروب والانتهاكات والاعتداءات. عالم يلفظ “داعش” والارهاب، فهل هذا ممكن؟.

بعد معركة حلب، أصبح القضاء على الارهاب واقعا، ولو كانت الكلفة كبيرة في مسار ليس بقصير، لكن في نهايته انتصارات محتومة.

عالميا، عكرت أجواء العيد حادثة تحطم الطائرة الروسية فوق البحر الأسود، فاتشحت روسيا بالأسود حدادا، وانشغلت بالبحث عن الأسباب التي قتلت تسعين راكبا كانوا سيحيون الأعياد في قاعدة حميميم على الساحل السوري.

محليا، حل العيد وسط استقرار أمني، وهدوء سياسي، بعدما كانت العيدية حكومة وبيانا وزاريا. أما نيل الثقة في مجلس النواب، فلن يكون خارج السياق الايجابي، بل مواكبا للجهود التي تصوب على ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة بوابة لقانون انتخاب جديد،…قانون يتمسك “حزب الله” بأن يكون نسبيا على أساس الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، ولكن لا يمنع ذلك من النقاش في أي صيغة تؤمن التمثيل العادل والشامل.

ومرة جديدة تقفز إلى المتابعة الساخنة، مدينة حيفا المحتلة: حريق ينشب في خزانات مصفاتها النفطية، يوقع الاحتلال في فخ اختبار الجهوزية، لتكون النتيجة متوجة بالفشل، والفشل المكرر، الذي استدعى هذه المرة انتظار المطر لاطفاء الحرائق،…فماذا يفعل الاحتلال إذا كانت السماء ماطرة بعشرات آلاف الصواريخ في أي مواجهة مقبلة، وتكون دائرة الاصابة أوسع وأكثر إيلاما؟.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

ميلاد مجيد أعاده الله على المسيحيين واللبنانيين بالبحبوحة والمزيد من الدولة.

انها أمنيات الصادقين في بلدهم، وقد جسدت بكركي برمزيتها الوطنية والمسيحية كل هذه الآمال، وذلك باكتمال عقد الدولة تحت قبتها، ليس بالرئيس ميشال عون والوزراء فقط، بل بالرئيسين السابقين الجميل وسليمان كعنوان لقدسية تداول السلطة.

ويضاف إلى ذلك، المشهدية الميلادية العريضة التي عمت لبنان، والتي برهنت ان هذا البلد هو حرز التنوع، وبأن انتشار المسيحيين فيه رسالة بأن لبنان إما يكون على هذه الصورة أو لا يكون.

لكن لا يمكن الاتكال على العجائب بل على العمل، هذا ما أكده الرئيس ميشال عون من بكركي، عندما وعد بملء الفراغات الكبيرة في الدولة، بالأوادم وبأهل الاختصاص.

في الانتظار، حقل اختبار النوايا لا يتظهر بجلسات مناقشة البيان الوزاري التي سنشهدها في بحر الأسبوع والتي ستنتهي بمنح الحكومة الثقة، بل في التوصل إلى قانون انتخابي لا يدوس الخصوصيات ويؤمن صحة التمثيل.

لكن قبل السياسة، في زمن الميلاد، هدية طفل المغارة وكرم الخيرين وال “أم تي في” أمنوا للطفل جوزيف جريس مبلغ 850 ألف دولار يحتاجها لعلاجه من مرض النقص الحاد للمناعة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

هو الله معنا، حاضر اليوم وغدا، كما منذ ألفين وستة عشر عاما، لا بل منذ الأزل وإلى الابد. لذلك، مع المؤمنين في لبنان والعالم نقول “ولد المسيح… هللويا…”.

أما في لبنان فننشد “الهللويا” لعودة المؤسسات، وانطلاق العمل على معالجة الملفات، والتعامل الجدي مع الاستحقاقات، من الرئاسة إلى الحكومة وبيانها الوزاري الذي ستحضر على أساسه أمام المجلس النيابي الأسبوع المقبل لنيل الثقة المؤكدة، وبعدها “إلى العمل در”.

قانون الانتخاب والموازنة أولويتان، ومعالجة الملفات الحياتية والاقتصادية أولوية أيضا. هي عناوين حضرت اليوم في بكركي التي تصدرت المشهد السياسي والروحي. ووفق معلومات الـ otv، فالخلوة ما بين رأس الدولة ورأس الكنيسة المارونية تطرقت إلى كل المحطات التي مر بها العهد منذ انتخابه، مرورا بتشكيل الحكومة والبيان الوزاري.

وقد أعرب البطريرك الراعي عن سروره الكبير بإنجاز كل هذه الاستحقاقات. وتم التباحث كذلك بالاستحقاقات المنتظرة، إن على مستوى الحياتي والمعيشي، أو لناحية قانون الانتخاب العادل المطلوب، والانتخابات التي ستجرى بموعدها. وقد جدد البطريرك خلال زيارة الثلاث ساعات ونصف الساعة، تأييده للعهد بكل خطواته.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

لعل الأسبوع الأخير من السنة، سيحمل الذخيرة السياسية للسنة الجديدة. ثلاثة أيام من الأسبوع المقبل هي الثلاثاء والأربعاء والخميس، ستكون لمناقشة البيان الوزاري الذي يتوقع أن تنال الحكومة الثقة على أساسه مساء الخميس. على أن تكون الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها الثقة في السنة الجديدة، وتحديدا الأربعاء في 4 كانون الثاني المقبل.

واليوم أعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي، إشارة الى ما ستبدأ به الجلسات، فأعلن أنه سيجري ملء الفراغات بما يلزم أن تملأ به من أشخاص صفاتها الكفاية والآدمية.

بعيدا من الأجواء اللبنانية، فجعت روسيا بخسارة هائلة، جوقة الجيش الأحمر التي تعتبر مفخرة من مفاخر روسيا حتى منذ أيام الاتحاد السوفياتي، والتي يقارب عمرها المئة عام، أبيدت اليوم في حادث تحطم طائرة كانت تقلها من روسيا إلى سوريا، حيث كان من المقرر أن تقدم للجيش الروسي في سوريا حفلة رأس السنة.

سقطت طائرة بعد دقيقتين من إقلاعها. وبين أجواء العيد في لبنان والعالم والأجواء الروسية التي لفها السواد، وصولا إلى قعر البحر الأسود، أجواء رصاص الابتهاج في لبنان حولت حياة وسام من بيضاء إلى سوداء.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

في الوقت الفاصل عن جلسات مناقشة البيان الوزاري تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل، تبادل للتهاني في يوم الفرح العظيم بميلاد السيد المسيح، وأمل بان تحمل الأيام المقبلة المزيد من التقدم في العمل الحكومي من أجل النهوض بالبلاد على المستويات كافة.

واليوم أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس العيد، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن يكون العهد عهد الاستنارة من أجل تبديد الظلمات عن الوطن والاقتصاد والأمن الاجتماعي، محذرا من خطر المليوني نازح ولاجئ على الرغم من التضامن الإنساني معهم ومع قضيتهم.

كما دعا إلى العمل الجدي والسريع مع الأسرة الدولية على إعادتهم إلى أرض وطنهم، وتوجيه جميع المساعدات إليهم هناك، لكي يتمكنوا من إعادة بناء بيوتهم، واستعادة حقوقهم وكرامتهم كمواطنين.

كلام البطريرك الراعي الذي ينطلق من دوافع انسانية ومن انعكاسات قضية اللاجئين، قابله تصعيد للقصف الجوي الروسي في ادلب السورية، فيما سجل تحطم طائرة روسية كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في اللاذقية، فوق البحر الأسود، وعلى متنها العشرات من العسكريين، إضافة الى قائد عسكري كبير.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

ميلاد مجيد.. ولأنه عيد ولادة المخلص، فإنه يوم لصفحات من نور ستكتب “الجديد” بداياتها مع الرئيس سعد الحريري ضيفا على شاشتها، لكن كما لم تروه من قبل. وبهذه الصفحة نؤكد أن هذه المحطة تحاسب سياسات لا أشخاصا، تعارض أداء لا أسماء، تحارب للصالح العام وبإسم الناس وتنقل معاناتهم ولا تلعب على أوتارهم، والحريري إبنا عن أب، عن سياسات كانت عبر هذه المحطة موضع نقد للتصويب.

اليوم لن نحاوره في السياسة التي ستبقى خاضعة لامتحان ثقة الناس، لكننا سنقوم بإجراء عملية قلب مفتوح على “بيت الوسط”، وهذا الإنسان الذي يسكنه. وإذ يبتعد الحوار مع الحريري أميالا عن السياسية، فإن مرحلة ما بعد الأعياد ستتكفل بالبقية عند بدء جلسات نيل الثقة في مجلس النواب، وما سيليها من عمل تشريعي على قانون الانتخاب، والذي أدخله الرئيس ميشال عون اليوم في لائحة الأعياد، وذلك خلال زيارته بكركي ومشاركته قداس عيد الميلاد.

والعيد خارج الحدود، تناصفته المآسي والاحتفالات معا، فمنيت روسيا بكارثة جوية من غير رام، مع سقوط طائرة النخبة الموسيقية في البحر الأسود. الحزن الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين على ضحايا الطائرة من الفنيين، لم يمنعه من التواصل في الشأن السوري، وفي هاتف من طهران إلى موسكو، أكد الرئيسان روحاني وبوتين أهمية انتصار الجيش السوري في حلب، وما سيتبعه من حل سياسي.

وعلى هاتف آخر، كان الرئيس السوري يقدم العزاء لبوتين، وذلك بعد اتساع الرقعة الجغرافية لتنقل الأسد بين ضواحي دمشق وصيدنايا، حيث احتفل بالميلاد في دير الكنيسة التاريخية.

والاحتفالات الأكثر دهشة جاءت في نينوى العراقية، أقدم المدن التي سكنها المسيحيون، وهي احتفلت بالتحرير من “داعش” وبولادة السيد المسيح.



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