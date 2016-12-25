إسعاف النبطية أهدت كنيسة السيدة شجرة أرز بمناسبة الميلاد on December 25, 2016

قدمت جمعية “إسعاف النبطية”، في أجواء أعياد المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتحت عنوان “الشراكة والمحبة”، شجرة أرز لكنيسة السيدة في مدينة النبطية، بمباركة من إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق.

وأقيم بالمناسبة، حفل في باحة الكنيسة، حضره خادم الرعية في النبطية الأب نقولا درويش، وفد من الراهبات الأنطونيات في النبطية، وفاعليات من المدينة ورعية الكنيسة وعناصر من اسعاف النبطية.

وقال رئيس الجمعية مهدي صادق للحضور: “نقوم اليوم بزرع شجرة، شجرة من ابنائكم في اسعاف النبطية، ستعانق جذورها تراب كنيسة المدينة، وقد سبق هذا العناق عناق في الأرواح والنفوس بين أبناء المدينة مسلميها ومسيحييها، يشهد له تاريخ مضيء من الشراكة والعيش الواحد”.

أضاف “اننا في اسعاف النبطية، انسجاما مع تراث مدينتنا وتعاليم ديننا، نقوم بهذه البادرة الرمزية اتجاه اهلنا المسيحيين. فنحن أكثر ما نحتاج الى ثقافة التلاقي هذه في مواجهة ثقافة العنف والعصبية والالغاء”.

بدوره، شكر الأب درويش لإسعاف النبطية بادرته، معتبرا أنها “تعكس سمو أخلاق ابناء هذه المدينة”.

بعدها زرعت الارزة عند مدخل الكنيسة، ثم توجه الجميع الى صالون الكنيسة، حيث وزعت الحلوى احتفاء بالميلاد المجيد.

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