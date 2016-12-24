ريسيتال ميلادي في داربعشتار on December 24, 2016

أحيت شبيبة وفرسان داربعشتار في الكورة، ريسيتالا ميلاديا في قاعة الكنيسة، برعاية الوقف وحضور كاهن الرعية المونسنيور جورج عبود وعدد من أعضاء البلدية وأعضاء الوقف وعدد من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وألقى عبود صلاة وكلمة شكر فيها “كل من ساهم وساعد في إنجاح هذا العمل”، وشكر للأهل دعمهم لأولادهم المشاركين في هذه البرامج والإحتفالات، وأنهى معايدا الكل، متمنيا لهم أن يعيدوا بالخير والمحبة والعيش بأمان للجميع.

ثم رنمت الجوقة ترانيم ميلادية من وحي المناسبة. وجال بابا نويل على الحضور موزعا هدايا تذكارية.

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