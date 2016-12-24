ريسيتال ميلادي أحيته عبير نعمة في كفرجرة on December 24, 2016

نظمت بلدية كفرجرة- قضاء جزين، لمناسبة عيد الميلاد، وبرعاية اتحاد بلديات جزين، ريسيتالا ميلاديا في قاعة كنيسة البلدة، أحيته عبير نعمة وحضره النائبان زياد اسود وامل ابو زيد، المطرانان ايلي حداد والياس نصار، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، ممثل الامين العام ل”تيار المستقبل” احمد الحريري وعضو منسقية الجنوب في التيار رمزي مرجان ورؤساء بلديات وحشد من اهالي البلدة، وكان في استقبالهم رئيس بلدية كفرجرة المهندس مارون شلهوب واعضاء المجلس البلدي.

شلهوب

وتحدث شلهوب بالمناسبة، فشكر حرفوش على هذه الامسية ولفت الى انه “في الميلاد يزول البغض وتتعانق الارض والسماء ويحل السلام في النفوس وينهمر الخير”.

حرفوش

ثم تحدث حرفوش، فدعا الى “التفكير بالاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ للاحتفال والفرح بالعيد”، وقال: “من كفرجرة الى جزين، منطقة واحدة، مرورا بكل البلدات الجزينية وصيدا بالقلب والنبطية والشوف بالقلب، وهذا يوصلنا الى دور جزين الاساسي والمهم عبر التاريخ، صلة الوصل بين مختلف المناطق، رمز العيش المشترك والعيش الواحد، رمز التسامح والمحبة، رمز الصمود والعنفوان. جزين باقية بوجودكم ووجود كل فاعلياتنا السياسيين، بوجود الشوف وصيدا والنبطية، وكلنا مع بعضنا نبني هذا الوطن، وخصوصا الآن مع العهد الجديد الذي نتمنى أن يكون مثمرا”.

بعد ذلك قدمت نعمة مجموعة من الترانيم من وحي المناسبة.

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