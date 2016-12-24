رفول: لإنشاء لجنة لبنانية سورية تنسق العلاقات الثنائية on December 24, 2016

دعا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول الأفرقاء السياسيين الى “المصارحة والاعلان ان كانوا يؤيدون المناصفة الحقيقية أو لا”، رافضا “اختلاف المعايير في ما خص تقسيم الدوائر الانتخابية ولا سيما اذا اعتمد القانون المختلط”، موضحا أن “هناك أكثر من طرح وجميعها قابلة للنقاش”.

وقال في حديث عبر “صوت لبنان 93,3” اليوم: “ان سلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني سيدمر في اليوم التالي لأنه ممنوع على الجيش امتلاك أسلحة رادعة ضد اسرائيل. لا مشكلة في السلاح ببقائه على الحدود وعدم استعماله في الداخل أو ضد فئة معينة”.

وعن مشاركة الحزب في الحرب السورية، قال: “علينا العمل لإبعاد تأثير الأزمة السورية السلبي فهناك حدود مشتركة وقواسم مشتركة بين لبنان وسوريا والتعاون بين البلدين تحكمه الاتفاقات التي تكرس مبدأ ألا يكون لبنان ممرا لزعزعة الاستقرار في سوريا أو سوريا ممرا لزعزعة الأمن في لبنان”.

ودعا الى “إنشاء لجنة نيابية وزارية لبنانية سورية لتنسيق العلاقات الثنائية”، وسأل: “ما المانع أو العيب في ولادة هكذا لجنة؟”، وأشار إلى “اللجنة الأمنية اللبنانية الاسرائيلية التي شكلت باشراف الأمم المتحدة”.

وعن مهام وزارته أوضح رفول أنه يرتكز بالدرجة الأولى على تحضير ملفات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع المدير العام للقصر وفريق استشاري قبل عرضها على الرئيس.



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