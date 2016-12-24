جبور: دخلنا مرحلة جديدة نأمل أن تتكلل بالإنجازات on December 24, 2016

ت – ناجي يونس

أعرب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات شارل جبور عن أمله في ان تشكل حكومة الرئيس سعد الحريري مساحة مشتركة لوضع الأمور الخلافية جانبا وللعمل والإنتاج بعيدا من المشاكسات الحكومية التي كنا نراها في عهود سابقة تعطل عمل الدولة ومسارها ليدخل لبنان مرحلة يمكن القول فيها ان القطار وضع على سكته السليمة للعبور الى الدولة.

وقال لـ «الأنباء» ان الاطلالة الإعلامية الأخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كانت هادئة على مستوى الملفات الداخلية وهي تشبه اطلالته ما قبل الأخيرة، وتمنى لو ينسحب هذا الهدوء في شكل الخطاب ومضمونه على تسريع إنهاء الأمور التي لا تزال تعيق انطلاق عمل الحكومة.

وأوضح جبور ان الأجواء السائدة في لبنان اليوم وفاقية بين معظم القوى السياسية بالحد الأدنى، متمنيا لو ينسحب ذلك تفعيلا لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، فلبنان بأمس الحاجة الى ذلك للخروج من التعطيل، وهو ما انطلق مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ثم مع تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة وصولا الى تشكيل الحكومة وإقرار البيان الوزاري وقرب نيل الحكومة ثقة مجلس النواب للتفرغ سريعا لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية الى جانب الانطلاقة بورشة اصلاحية على مستوى الدولة.



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