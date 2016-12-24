انتخابات طالبية في جامعة الجنان on December 24, 2016

جرت الانتخابات الطالبية لمرحلة الليسانس في مختلف الاختصاصات في جامعة الجنان لهذا العام، بعد حملات انتخابية وتصويت في الكليات والاختصاصات المختلفة واغلاق صناديق الاقتراع، وتم فرز الأصوات في حضور جهاز من الاداريين ومندوبي المرشحين.

وأعلنت نائبة الرئيس للشؤون الادارية الدكتورة عائشة يكن نتائج الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة الاجمالية 45 %، وترشح 14 طالبا عن 11 مقعدا يمثلون مختلف الاختصاصات، فاز منهم 5 طلاب بالتزكية فيما تنافس 14 مرشحا على 6 أقلام اقتراع، وفاز كل من: أحمد محمد الكردي عن الدراسات الاسلامية، ليال موسى مرعب عن إدارة الأعمال، أنس حسان الطباع عن التحاليل الطبية، يحيى حسين العلي عن التمريض، محمد عبد الرحمن الماروق عن الاشراف الصحي الإجتماعي، سيما أحمد هلال عن العلوم، عمر عروة العمر عن علوم الكمبيوتر، فاروق عكاري عن الإعلام، ربيع أكرم هاني عن الغرافيك ديزاين ونعيمة جمال ناصر عن الترجمة.

وبحسب النتائج تعادلت الأصوات لكل من نهال البيضا ومحمد رعد في صندوق كلية التربية، وستعاد الإنتخابات لهذا المقعد بعد إجازة رأس السنة.

وهنأت يكن الجميع ب “اتمام العملية الانتخابية بطريقة ديموقراطية وحضارية وشفافة، متمنية أن “يتعاون ممثلو الطلبة لما فيه مصلحة زملائهم وزميلاتهم وأن يكونوا يدا واحدة وعائلة واحدة لكي نرتقي جميعا نحو التميز والتألق في جامعتنا الجنان”، شاكرة الهيئة الإدارية التي أشرفت على حسن سير العملية الانتخابية والفريق الإعلامي الذي رافق ذلك”.

وهنأ رئيس جامعة الجنان الدكتور بسام بركة المرشحين الفائزين وغير الفائزين، متمنيا للجميع “التعاون لما فيه المصلحة العامة للطلاب والجامعة”، شاكرا “كل الطلاب والمرشحين والهيئتين التعليمية والادارية”.

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