البيان الوزاري للحكومة وهذا ما تضمنه عن المقاومة on December 24, 2016

بعد انتهاء جلسة اقرار البيان الوزاري اليوم تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي مقررات المجلس، الذي قال: وصف الرئيس عون الجلسة بالمباركة، متمنيا أن يكون عمل الحكومة منتجا وسريعا وأن تعقد جلسة الثقة بين الميلاد ورأْس السنة”.

يدكر ان القوات والنائب فرعون تحفظوا على بند المقاومة، وتحديدا الاعتراض جاء على عبارة “حق اللبنانيين بالمقاومة”.

اذا اقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، البيان الوزاري ومما جاء في مقدمة البيان الوزاري النص التالي:

“لقد اخترنا لحكومتنا عنوان “إستعادة الثقة”، لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجره بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين.

حق اللبنانيين علينا أن نعيد إليهم الثقة بالوفاق الوطني، ودولتهم ومؤسساتها، وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سلطة دولته على كامل أراضيه.

وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به، وبوفاقنا الوطني المركس باتفاق الطائف، وبنظامنا الديمقراطي، وبقدرتنا جميعاً على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي والتصدي لكل فتنة”.

وبالنسبة للصيغة المتعلقة بالمقاومة فقد أتت على الشكل التالي:

“أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سياسة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذكل بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق الطبيعي للمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.

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