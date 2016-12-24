أمسية ميلادية في المجيدل أحيتها المرنمة ربى الجميل on December 24, 2016

أقامت بلدية المجيدل، بمناسبة عيد الميلاد، أمسية ميلادية في كنيسة البلدة، أحيتها المرنمة ربى الجميل وجوقة “على خطى مريم”، وكان قد سبقها افتتاح المغارة الميلادية في باحة الكنيسة وإضاءة شجرة ميلادية طبيعية.

حضر الأمسية رئيس البلدية الدكتور الياس مسعد، كاهن الرعية الأب لويس مندلق، السيد جاد صوايا ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة وابناء البلدة.

وبعد النشيد الوطني وترحيب من هاني طانيوس، ألقى مسعد كلمة أكد فيها ان “عيد الميلاد المجيد يحمل بمضمونه السلام والمحبة والتواضع لجميع ابناء البشر”، وأمل “أن يعيد طفل المغارة هذه المناسبة على الجميع بالخير والفرح”.

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