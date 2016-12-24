آلان عون: لبنان بلد معقد ومليء بالتناقضات on December 24, 2016

وت ـ اتحاد درويش

رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون ان الحكومة الجديدة تعكس التوازنات الداخلية وأن أمر تشكيلها انطلق من هذا المبدأ وليس من عوامل خارجية وإن كان الوضع في سورية جاء لصالح محور على آخر، لافتا الى ان تأليف الحكومة اعاد تصويب الخلل الذي ساد طيلة العشر سنوات الماضية، معتبرا ان هذه التوازنات جاءت لمصلحة المسيحيين وأن المستفيد الاكبر اولهم التيار الوطني الحر، مشددا على ان هذا الامر يجب الا يؤدي عند الآخرين الى الشعور بالهزيمة بل هو إعادة تصويب لممارسة اكثرية لم تكن تعكس الواقع السياسي القائم في لبنان.

وأكد النائب عون في تصريح لـ «الأنباء» ان توسعة الحكومة لتضم ثلاثين وزيرا كان الهدف منه تمثيل كل القوى السياسية كحزب الكتائب والقومي والنائب طلال ارسلان.

لافتا الى ان الابقاء على صيغة الـ 24 وزيرا كان سيأتي تمثيل بعض الاطراف على حساب البعض الآخر، مؤكدا ان الوقت الذي استغرقه التأليف كان سببه التنازع على الحصص والاحجام وإن كل فريق سعى للبحث عن توازنات معينة وإعادة حساباته الانتخابية، وشدد على ان التوافق الرئاسي وضع الضوابط السياسية للتعايش بين مختلف القوى. وأوضح ان الاتصالات المكثفة والتي جرت في الكواليس في الربع الساعة الاخيرة ادت الى ولادة الحكومة ليل الاحد الفائت.

وأشار النائب عون ردا على سؤال ان المعايير التي اعتمدت في توزيع الحقائب بين الكتل الاساسية جرى وفقا للأعراف، لافتا الى ان الحقائب المسيحية تم اختيارها بشكل اساسي من قبل القوى المسيحية وإن جرى تبادل في بعض الحقائب مع قوى اخرى اما الباقي فقد توزعت بشكل متوازن، مؤكدا ان حزب الكتائب لم يستبعد من التشكيلة الوزارية بل هو رفض حقيبة وزير دولة وقرر البقاء خارج الحكم.



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