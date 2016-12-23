ريسيتال ميلادي في بحديدات جبيل on December 23, 2016

أحيت رعية مار تيودوروس في بلدة بحديدات قضاء جبيل، رسيتالا ميلاديا شاركت فيه فرقة الكشاف الماروني فرع الحروف، في حضور مختار البلدة غسان كيرللس وكاهن الرعية الخوري منير ابي سعد، واعضاء لجنة الوقف والاهالي، وزع خلاله بابا نويل الهدايا على الاطفال .

ابي سعد

بعد صلاة العيد، القى ابي سعد كلمة تحدث فيها عن “معاني المناسبة”، مشددا على “أهمية التضامن لمواجهة كل المشاكل التي تواجهنا”.

كيرللس

والقى كيرللس كلمة امل فيها ان “تحمل الاعياد الطمأنينة والسلام لجميع اللبنانيين ولابناء الرعية”، متمنيا ان “تكون ولادة الطفل يسوع مناسبة لولادة المحبة في القلوب ونبذ البغض والضغينة”، ومنوها “بروح التعاون والتضامن التي تجمع بين ابناء الرعية”.

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