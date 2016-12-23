ريسيتال ديني ميلادي في المجدل الكورة on December 23, 2016

أقامت رعية القديسة مريم المجدلية ريسيتالا دينيا، لمناسبة عيد الميلاد المجيد في المجدل الكورة، أحيته جوقة شبيبة الرعية وعزف رفيق الشالوحي في كنيسة البلدة، في حضور رئيسة البلدية نجاة الزغبي والأعضاء والأب يوسف الزغبي وأعضاء والوقف، لجنة المرأة وعدد من اهالي القرية والقرى المجاورة.

الزغبي

وكانت كلمة للأب الزغبي شكر فيها كل من “ساهم لأنجاح هذا العمل وايضا شكر الحضور، ومعايدا الجميع للمناسبة، واكمل أن جمال العيد لا يكتمل إلا بالحب والأخوة المترابطة بين أبناء البلدة كافة، وهذا هو العيد الحقيقي التي تتميز به بلدتنا”.

وأضاف:”أن نعم الرب الكبيرة المعطاة لبلدتنا الصغيرة جغرافيا المجدل، كثيرة وكبيرة وأهمها كنيستنا كنيسة مريم المجدلية”.

ودعا الكل إلى “الإلتفاف حول الكنيسة والمقامات الدينية والتباعد عن الطائفية وبهكذا حال لا خوف على بلدنا وعلى مقدساتنا”.

ثم انشدت الجوقة ترانيم ميلادية من وحي المناسبة.

من بعدها إجتمع كل أهل البلدة على العشاء في صالة الكنيسة الذي أعد من قبل لجنة الوقف والمرأة في القرية.



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