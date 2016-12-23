الهبر: استدارة «القوات» و«المستقبل» إلى 8 آذار تركت تأثيرها على المسألة السيادية on December 23, 2016

لا يستبعد عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر ان يقر البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري سريعا.

وقال لـ «الأنباء»: ان اقرار البيان الوزاري جزء من الامتياز الذي منحه حزب الله للرئيس العماد ميشال عون بدءا من خطاب القسم.

ويرجح الهبر ان يرسو الاتفاق على النظام المختلط في قانون الانتخاب مع مراعاة خصوصية الجبل، مشيرا الى ان الانتخابات النيابية قد تحصل في مايو المقبل وقد تؤجل الى نهاية الخريف.



وعن طبيعة هذا القانون يجيب الهبر: سيكون القانون تسوويا وسيساير الكتل والزعامات وسينبثق من التسويات التي أتت برئيس للجمهورية والتي أدت الى تشكيل الحكومة بدلا من ان يتضمن كل المعايير المطلوبة لأي قانون يحقق صحة التمثيل.



وعن موقف الكتائب المعارض يقول الهبر: نحن رفضنا ان نشارك في الحكومة وليست آخر الدنيا، وقد ولد موقفنا من ثوابت عدة في طليعتها استدارة القوات وتيار المستقبل باتجاه قوى 8 آذار، ما ترك تأثيره على القضية السيادية التي يؤمن بها حزب الكتائب تاريخيا، مضيفا: السيادة إما ان تكون كاملة او لا تكون.وإذ أشار الى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة والاستعداد لإقرار قانون للانتخاب، أوضح الهبر ان الكتائب تقف الى جانب العهد، خصوصا بعد خطاب القسم، داعيا الى تحسين الأوضاع على مختلف المستويات.ويؤكد الهبر ان معارضة الكتائب ستكون واضحة وصادقة، فهي ستقول نعم لكل قرار جيد ولكل نهج مستقيم وستقف بالمرصاد لكل ما يستبيح دولة المؤسسات، مشيرا الى انتظار البيان الوزاري والمشروع الاقتصادي والاجتماعي ليبنى على الشيء مقتضاه.

الانباء ـ ناجي يونس

التعليقات