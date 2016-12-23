أبي رميا من سراي جبيل: نتمنى أن نبدأ في ال 2017 مشوار الإصلاح المطلوب للمبنى on December 23, 2016

زار النائب سيمون ابي رميا يرافقه منسق قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” طوني ابي يونس سراي جبيل، حيث جال على مكاتب قائمقام جبيل نجوى سويدان وكافة الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية ومكتب “الوكالة الوطنية للاعلام” في السراي، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال ابي رميا: “في بداية العهد الجديد، نحاول تلمس الحاجات المطلوبة للسراي بكامل أجهزتها، ونتمنى أن نبدأ في العام 2017 مشوار الإصلاح المطلوب للمبنى وتحديد الأولويات والحاجات للعمل عليها من ضمن خطة منهجية”. وشكر “الإدارات العامة والأجهزة الأمنية التي تقوم بواجباتها في جبيل على الصعد كافة، خصوصا وأن التواصل القائم مطلوب دوما بين المسؤولين ورؤساء الوحدات الإدارية للاطلاع على الحاجات”.

وهنأ “اللبنانيين عموما وأبناء قضاء جبيل بالاعياد”، آملا أن “تحمل الطمأنينة والسلام والامان”.

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