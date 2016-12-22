يوم للتراحم والمحبة لمناسبة المولد النبوي والميلاد في صربا on December 22, 2016

أقامت واحة علي حجازي لرعاية المسنين التي يديرها اتحاد بلديات اقليم التفاح، لماسبة عيدي المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد، يوما للتراحم والمحبة، عبرالقيام بزيارة لبلدة صربا في منطقة اقليم التفاح لتقديم التبريكات والتهاني للمسيحيين بالولادتين الميمونتين.

واقيم احتفال في صالون الكنيسة، تخلله كلمات لكل من رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح الحاج بلال شحادة، رئيس بلدية صربا المحامي الياس الحلو والاب شربل الهاشم، اكدت “دور الانبياء في بعث المحبة والرحمة والتعايش بين البشر”.

وفي الختام، أقامت المعنيات برعاية المسنات بتقديم الورود والشموع.

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