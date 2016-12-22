تخريج عدد من متدربين على مشروع مرسي كور في غرفة طرابلس on December 22, 2016

شهدت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حفل تخرج عدد من متدربي ومتدربات “مشروع إنتاج لمرسي كور”، بالتعاون مع الغرفة واتحاد بلديات الضنية.

بعد النشيد الوطني، وعرض فيديو عن برنامج “إنتاج” تضمن التعريف به والكشف عن مرتكزاته وكذلك الاهداف التي يرمي اليها.

ثم تحدث كل من، نبراس سلمان عن مشروعه المتعلق بتطوير البرمجيات، مروان عثمان تحدث في مجال صيانة السيارات وكلمة لمدير مكتب ميرسي كور جورج أنطون ممثلا بأنطوان كرم.

وكانت مداخلة لرئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، اثنى فيها على “دور الشراكة بين بلديات الضنية ومرسي كور من اجل تعزيز دعائم التنمية المحلية في المنطقة”.

سلطان

وتحدثت رئيسة الدائرة والتجارية والعلاقات العامة في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ليندا سلطان، فأثنت على “الدور المميز الذي تلعبه مرسي كور”، مشددة على ان “الإقتصاد محوره الإنسان، وأي خلل في صيغة التكامل بين الإقتصاد والإنسان والمجتمع والوطن، سينعكس سلبا على عملية تأهيل ودعم وإرشاد ورعاية مواردنا البشرية وتطلعاتها في المستقبل الأفضل”.

ولفتت الى ان “غرفة طرابلس ولبنان الشمالي دأبت على الاعلان عن تمسكها الدائم بنظام الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص”. وخلصت مثنية على “إنجاح الدورات كافة”، متمنية “المزيد من الإهتمام والرعاية والمتابعة لرعاية مواردنا الشابة وصقلها وتأهيلها بهدف رفدها بسوق العمل، وذلك مساهمة في بناء جيل شاب يكتسب المعارف والمهارات ويواجه حياته بجدية وأمان وكرامة”.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المتخرجين.

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