حفل ميلادي لاوركسترا قوى الأمن الداخلي في مدرسة مونتانا انترناشيونال كولدج on December 22, 2016

أحيت الاوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بدعوة من إدارة مدرسة مونتانا انترناشيونال كولدج – ديك المحدي، بالاشتراك مع جوقة المدرسة والمؤلفة من 30 طالبا، حفلا ميلاديا مميزا حضره حشد من الشخصيات التربوية والدينية وأهالي الطلاب وبعض المدعوين.

بدأ الحفل بكلمة للسيدة منال سماك شددت خلالها “على معنى عيد الميلاد، وان رؤيا وقيم المدرسة مستوحاة وتتلاءم مع تعاليم السيد المسيح”.

ثم عزفت الاوركسترا وانشد الطلاب الأغاني الميلادية المحلية والعالمية.

وفي نهاية الاحتفال شكرت مديرة المدرسة السيدة غادة سمعان المدير العام لقوى الأمن الداخلي لموافقته على هذه المشاركة، ونوهت بالجوقة وبأدائها وبالسيدة ماريا عازار التي أشرفت على تدريبها.

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