محافظ بيروت في الغداء السنوي لبلدية بيروت: سنضاعف جهدنا لنعوض عن أهل بيروت ما فاتهم on December 22, 2016

أقامت بلدية بيروت غداءها السنوي لمناسبة الأعياد المجيدة، في حضور أعضاء المجلس البلدي ومديري المصالح البلدية ورؤساء الاقسام وضباط فوجي الاطفاء وحرس مدينة بيروت وعدد من الاعلاميين.

شبيب

ورحب المحافظ شبيب بالحاضرين، مهنئا بحلول الأعياد المجيدة، متمنيا أن “تكون السنة المقبلة سنة خير وبركة وامان على بيروت وعلى كل لبنان، ومن بشائر الخير للعام القادم انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري.

اضاف: “أنا دائما متطلب منكم كثيرا، لذلك سيكون لدينا اجتماعات عمل في بداية العام الجديد وانطلاقة جديدة بما ينسجم مع وجود مجلس بلدي جديد ومع حكومة جديدة وعهد جديد، سنقوم بجهد مضاعف لنعوض عن أهل بيروت ما فاتهم بالفترة الماضية الفترة الصعبة”.

واعتبر ان “بقاء الوزير نهاد المشنوق ابن بيروت على رأس وزارة الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة، يوفر لنا في بلدية بيروت اهم عناصر نجاحنا في خدمة أهل العاصمة وسكانها”.

ولفت الى ان “رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني اعتذر عن الحضور بسبب داعي عائلي صحي، مع تمنياتنا بدوام الصحة والشفاء والعافية للجميع. إن شاء الله يبقى هذا الجو العائلي في هذا اللقاء موجودا وتبقى الابتسامة على وجوهكم دائما وأن يحفظ الله عائلاتكم وكل عام وأنتم ولبنان وبيروت بألف خير”.



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