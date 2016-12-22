غطاس خوري تسلم وزارة الثقافة: قفزة نوعية سجلها الوزير عريجي وسأتابع مسيرته on December 22, 2016

غطاس خوري تسلم وزارة الثقافة: قفزة نوعية سجلها الوزير عريجي وسأتابع مسيرته واطلاق نهضة ثقافية

الخميس 22 كانون الأول 2016 الساعة 16:15

وطنية – تسلم وزير الثقافة غطاس خوري حقيبة الثقافة من سلفه الوزير السابق ريمون عريجي، قبل ظهر اليوم في لقاء عقد في مكتب الوزير، في حضور المدير العام للآثار سركيس خوري، المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة افراز الحاج، رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) الدكتور وليد مسلم، رئيس اللجنة الوطنية لليونيسكو الدكتور هنري عويط، الأمينة العامة الدكتورة زهيدة درويش، مدير المركز الدولي لعلوم الانسان الدكتور ادونيس عكرا، وحشد من رؤساء المصالح والوحدات الإدارية في الوزارة والمديريات التابعة لها.

وقال عريجي مرحبا بالوزير خوري: “إن الثقافة في عهد الوزير خوري وفريق عمله ستكون بأحسن حال، الثقافة هي سمة لبنان وروحه، ومن احسن من الطبيب ان يتسلم الروح!”.

واضاف: “لقد قضيت 3 سنوات في هذه الوزارة مع اهل الفن والإبداع والمثقفين من الشعب اللبناني بحيث تسنى لي معرفة أهمية هذا القطاع في لبنان وصورته في الخارج، وأهمية ايلاء هذا الموضوع الاهتمام للمشاركة في نهضة لبنان الاقتصادية”.

ووجه الشكر الى “فريق العمل والموظفين في وزارة الثقافة وكل من شارك وواكب عمله”، تاركا للناس ان “يكونوا الحكم في تقدير عمله وكم كان نافعا للقطاع الثقافي”، وقال: “نحن لم نؤد إلا واجباتنا، واكرر سروري العميق بأني سأسلم الامانة الى صديق عزيز علي هو الدكتور غطاس خوري، مع تمنياتي له من كل قلبي التوفيق والنجاح لما فيه خير الثقافة وخير لبنان.

خوري



وعقب الوزير خوري: “فرصة سعيدة أن اتسلم الوزارة من صديق عزيز يشهد له المجتمع اللبناني وكل المجتمع الدولي بأنه سجل قفزة نوعية في وزارة الثقافة في لبنان، وأعد اللبنانين بمتابعة هذه المسيرة لان العمل الحكومي تراكمي، لا يمكن أحدا ان يلغي دور الآخر وما قام به في السابق، لا بل سنراكم العمل لمصلحة الثقافة في لبنان ولمصلحة كل اللبنانيين”.

واضاف: “الثقافة اصبحت اليوم في كل المجتمعات عاملا اقتصاديا بعدما كانت عاملا حضاريا، وكما هو معروف فان الانتاج المجمع من الانتاج الثقافي والحركة الاقتصادية فاق الـ 2250 مليار دولار في العالم، يعني 3 في المئة تقريبا من كل الانتاج العالمي الذي يوازي الاتصالات ويفوق قطاعات اخرى. اقول ذلك لأشير الى انه في النهضة الثقافية التي ننجزها، وباقتصاد المعرفة نستطيع ان نساعد كثيرا على النمو، وخصوصا ان هدف هذه الحكومة في الفترة القصيرة التي ستتولى فيها المهمات هو توفير نمو اقتصادي في البلد بسبب الازمة المتراكمة”.

ولفت الى انه “على رغم أهمية اقرار قانون انتخابات جديد، هناك اولويات عند الناس يجب الاهتمام بها، ونهضة اقتصادية تجب المساهمة فيها ونهضة ثقافية تجب مساندتها”، واعدا بأن “يعمل كل شيء ممكن لإطلاق هذه النهضة الثقافية في البلد والمساعدة بقدر الإمكان ان تستمر مسيرة بدأها وزراء ثقافة من قبل وخصوصا ريمون عريجي”.

وختم: “أود ان أوجه تحية خاصة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى رئيس الحكومة سعد الحريري لثقتهما بي، وسنواصل المسيرة معا وتحت قيادتهما.

وفي هذه المناسبة، أحب ان اوجه تحية ايضا الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

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