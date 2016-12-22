المرشدية العامة للسجون في الجنوب عايدت نزلاء سجن مرجعيون on December 22, 2016

نظمت المرشدية العامة للسجون في الجنوب والنبطية لمناسبة الاعياد المجيدة، وبالتعاون مع بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة، نشاطا اجتماعيا وترفيهيا للموقوفين والمحكومين في سجن فصيلة درك مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قيادة قوى الامن الداخلي والسلطات القضائية المختصة.

وقدم المرشد العام في الجنوب والنبطية مساعد كاهن رعية القليعة الاب بيار الراعي وآمر فصيلة درك مرجعيون الرائد شربل حبيب الهدايا للمساجين، كما شارك الجميع في تزيين شجرة العيد واضاءتها.

وعايد حبيب المساجين بذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد، شاكرا للمرشدية هذا النشاط، آملا ان “يكون العام المقبل افضل بالنسبة للمساجين”.

ونوه ب”المعاملة الحسنة التي يلقاها المساجين في مرجعيون والنبطية والتي تأتي ترجمة للتعامل الانساني”، وقال: “ربما هي الظروف التي دفعتكم كي تكونوا في هذا المكان، ولكن يجب الا تدعوا هذه الظروف تتغلب عليكم. نأمل انه مع حلول هذه الاعياد وحلول العام الجديد ان يخلق بداخلكم انسان جديد وتجددوا علاقتكم بربكم الذي خلقنا جميعا على صورته ومثاله”.

وقال: “ان المرشدية التي يشرف عليها المطران شكرالله نبيل الحاج بالتعاون مع بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة، أرادت ان تقوم بهذا النشاط البسيط لتقول لكم ان خارج هذا المكان أناس يحبونكم”.

أضاف: “في الانجيل يقول يسوع كنت سجينا فزرتموني ونحن نزوركم وكل ما نقدمه لكم نقدمه لله”.



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