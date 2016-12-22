اقفال الادارات العامة والمؤسسات والبلديات في هذه التواريخ on December 22, 2016

اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الاعياد المجيدة، جاء فيها:

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين الواقع فيهما 26/12/2016 و2/1/2017 بمناسبة الاعياد المجيدة.

كما اصدر الرئيس الحريري مذكرة قضت باقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية، جاء فيها:



التعليقات

استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 6 كانون الثاني 2017 وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.