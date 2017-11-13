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عاجل: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام كفرشلان الضنية
عاجل: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام كفرشلان الضنية
on November 13, 2017
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام كفرشلان الضنية
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