الامن العام: توقيف 15 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :
” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2017 لغاية 08/11/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– اربعة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية .
– شخص واحد بجرم تعاطي مخدرات .
– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له .
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .
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