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الامن العام: توقيف 15 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

on November 13, 2017

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2017 لغاية 08/11/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– اربعة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية .

– شخص واحد بجرم تعاطي مخدرات .

– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .

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