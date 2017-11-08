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جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد
on November 8, 2017
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور
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Tags:
الصياد
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جريح
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ﺻﺪﻡ
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