ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث » جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد

جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد

on November 8, 2017

جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور

التعليقات


Tags: , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com