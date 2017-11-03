الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية ، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أعشاب : المنصوري.
– حوادث سير : الحمرا ونقل مصابة الى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة – نقل جثة من حارة حريك الى المستشفى.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
التعليقات
Share this on WhatsApp