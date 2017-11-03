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الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة on November 3, 2017

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي: تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية ، وتوزعت على الشكل التالي: – إخماد حرائق : * أعشاب : المنصوري. – حوادث سير : الحمرا ونقل مصابة الى المستشفى. – نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة – نقل جثة من حارة حريك الى المستشفى. تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة. التعليقات Share this on WhatsApp

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