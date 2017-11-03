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الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

on November 3, 2017

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية ، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أعشاب : المنصوري.

– حوادث سير : الحمرا ونقل مصابة الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة – نقل جثة من حارة حريك الى المستشفى.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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