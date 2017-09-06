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مفرزة استقصاء بيروت أوقفت 11 شخصا وسيارات ودراجات مخالفة

on September 6, 2017

استقصاء بيروت أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت عددا من الاشخاص المطلوبين وهم:

– فصيلة البرج: (م.م.ح) لبناني، مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير وخلاصة حكم بجرم مقاومة رجال السلطة تقضي بالحبس مدة شهر.

فصيلة الجميزة:(ق.م.أ) لبناني، حيازة مسدس حربي ومطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة الرملة البيضاء: (م.ن.م) لبناني، مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات تقضي بالسجن مدة ثلاث أشهر.

فصيلة طريق الشام: (ع.م.ح) لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية.

فصيلة ميناءالحصن: (ز.أ.أ) لبناني، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم شجار.

فصيلة الرملة البيضاء: (م.أ.س) لبناني، حيازة حبوب مخدرة.

فصيلة طريق الشام:(م.ع.ز.ش) سوري، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.

فصيلة الرملة البيضاء:(م.ع.ش) لبناني، مطلوب بجرم فرار من الجيش.

فصيلة رأس بيروت :(خ.ح.ر) لبناني، بجرم سرقة من داخل محل.

فصيلة الأشرفية: (ج.ض.أ) لبناني، حيازة حشيشة الكيف.

فصيلة المصيطبة: (و.ك.ق) لبناني، حيازة حشيشة الكيف.

وأوقفت المفرزة 19 دراجة نارية مخالفة، و8 سيارات مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت، تم تسليمهم الى الفصائل الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني في حقهم .

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