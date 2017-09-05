الجيش اوقف 5 اشخاص في عكار العتيقة لافتعالهم إشكالا مسلحا
on September 5, 2017
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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان قوة من الجيش دهمت عددا من المنازل في حي معقودة في محلة القوس في بلدة عكار العتيقة، واوقفت كلا من (ع. ق.)، (ص. ق.)، (و.خ.) و (خ.ي.) و (م.ي.) لاقدامهم على تبادل اطلاق النار وافتعال اشكال مسلح.
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