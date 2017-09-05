الرئيسية » أمن وحوادث » الجيش اوقف 5 اشخاص في عكار العتيقة لافتعالهم إشكالا مسلحا

الجيش اوقف 5 اشخاص في عكار العتيقة لافتعالهم إشكالا مسلحا on September 5, 2017

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