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الجيش اوقف 5 اشخاص في عكار العتيقة لافتعالهم إشكالا مسلحا

on September 5, 2017

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان قوة من الجيش دهمت عددا من المنازل في حي معقودة في محلة القوس في بلدة عكار العتيقة، واوقفت كلا من (ع. ق.)، (ص. ق.)، (و.خ.) و (خ.ي.) و (م.ي.) لاقدامهم على تبادل اطلاق النار وافتعال اشكال مسلح.

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